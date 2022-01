Alfred Jarry, Œuvres complètes. Tome VI

édition de Diana Beaume, Henri Béhar, Patrick Besnier, Jean-Paul Morel et Julien Schuh

sous la direction d'ensemble d'Henri Béhar

Présentation ;

Cet ultime volume rassemble : L’Objet aimé, Par la taille, Ubu sur la butte, Le Moutardier du Pape, Albert Samain (Souvenirs), et les posthumes : La Dragonne, La Papesse Jeanne et Pantagruel. L’établissement du texte à partir des manuscrits retrouvés et l’apparat critique renouvellent toute l'approche de Jarry.

Table des matières