Aimé Césaire. Genèse et Transformations d’une poétique

Albert James Arnold

Verlag Königshausen & Neumann, 2020.

346 p.

48,00 EUR

ISBN : 978-3-8260-7054-9

*

Cet essai examine en détail la trajectoire de la poétique d’Aimé Césaire. À l’origine du projet de négritude, les premiers textes de Césaire révèlent un drame spirituel en relation avec la montée du fascisme. Sa réponse à ce désarroi s’exprime dans la composition du premier « Cahier d’un retour au pays natal ». Le cercle herméneutique propre au texte de 1939 décèle le sacrifice tragique du vieux nègre, auquel doit succéder un nègre nouveau. Le lecteur découvrira dans ces pages une facette gommée du parcours de Césaire : le contexte propre aux premiers recueils poétiques et à l’édition américaine du Cahier publiée par Brentano’s à New York. À partir de 1956, Césaire a sacrifié l’originalité de sa poétique antérieure, visant un nouvel horizon d’attente axé sur la décolonisation de l’Afrique. Ce tournant a favorisé la thèse de Césaire écrivain marxiste. Le présent essai couronne un demi-siècle de travaux sur la poésie d’Aimé Césaire par un professeur chevronné. Il prend sa place à côté de ceux d’Ernstpeter Ruhe et de Lilian Pestre de Almeida, édités dans la même collection, pour sortir Césaire du réduit de la « francophonie » et le placer parmi les meilleurs poètes de langue française.



L´auteur:

Albert James Arnold, professeur émérite à l’université de Virginie, a également enseigné en France (Paris III), Allemagne (Potsdam) et aux Pays-Bas (Leiden). Ses travaux scientifiques ont paru en Europe, aux Antilles et en Amérique du Nord.