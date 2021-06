André Gide, Fédor Rosenberg, Correspondance 1896-1934

Edition établie par Nikol Dziub ​

Presses Universitaires de Lyon, 2021

*

30 EUR

604 p.

EAN13 : 9782729712464

*

C’est à Florence, en 1896, qu’André Gide et Fédor Rosenberg se rencontrent. Leur amitié est d’emblée si vive que l’orientaliste russe accompagne Gide et son épouse Madeleine pendant une partie de leur voyage de noces. Plus tard, il rend régulièrement visite aux Gide, à Cuverville notamment, et devient un familier des proches de l’écrivain. Cette amitié, en grande partie épistolaire, perdurera jusqu’à la mort du « bon Fédor », en juin 1934.

Cette correspondance donne à lire un Gide intime, prêt à dévoiler son homosexualité à un interlocuteur qui fait de même ; elle offre aussi un témoignage historique et culturel sur l’Europe des lettres et la circulation des idées au début du XXe siècle. En arrière-fond des réflexions sur la vie quotidienne, la santé, les projets en cours ou la littérature, sont aussi évoquées la Première Guerre mondiale et la révolution bolchévique, que viennent matérialiser des interruptions momentanées dans les échanges entre les deux hommes.

Si toutes les lettres n’ont pu être retrouvées, ce sont près de 350 courriers qui sont rassemblés ici. Ces trente-huit ans de correspondance assidue permettent de découvrir le dialogue passionné entre le « contemporain capital » et son « ami le plus délicat, le plus sûr et le plus fidèle ».

Nikol Dziub est lauréate du prix de thèse 2015 de l’université de Haute-Alsace et du prix Fondation Catherine-Gide-Fondation des Treilles 2019 pour un projet de recherche intitulé « Les Caves du Kremlin : Gide et La NRF face à la Russie ». Également diplômée de l’université de Kiev et de l’École normale supérieure de Lyon, elle est l’auteure de deux essais et d’une cinquantaine d’articles. Elle a par ailleurs dirigé une dizaine de volumes collectifs.

