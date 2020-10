L’expérience peinture

Alberto Frigo

Fage éditions

160 p. — Paru en : Janvier 2020

ISBN : 978 2 84975 618 8

Quelles qualités doit avoir un tableau pour braver les coups de nos regards quotidiens et résister accroché pendant des années au mur de nos maisons ? À quel titre dit-on d’une toile qu’elle est intéressante, même si elle ne nous donne rien d’intéressant à voir ? Enfin, y a-t-il un rapport entre le plaisir du peintre qui voit surgir l’œuvre sous ses yeux (et ses mains) et le plaisir du spectateur qui contemple après coup ?

Pour répondre à ces trois questions, étonnantes de simplicité, méconnues par le discours esthétique et pourtant si essentielles, cet essai convoque les paroles des peintres (Titien, Vasari, Rubens, Chardin, Hogarth, Ruskin…) mais aussi celles des philosophes (Aristote, Pascal, Descartes, Diderot, Benjamin…) et des poètes et écrivains (Wordsworth, Elizabeth Bishop, Thomas Bernhard).

En ressort l’esquisse inédite d’une expérience peinture qui trouve dans le temps de voir, l’intérêt de voir et le plaisir de voir son triple horizon.

Ancien élève de l’ENS de Pise, agrégé et docteur en philosophie, Alberto Frigo enseigne l’histoire de la philosophie moderne à l’Université des études de Milan. Il est l’auteur de deux monographies consacrées à Pascal (L’évidence du Dieu caché. Introduction à lecture des Pensées, PURH, 2015 ; L’esprit du corps. La doctrine pascalienne de l’amour, Vrin, 2016) et de nombreux articles d’esthétique.

