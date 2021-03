Arlette Farge

Instants de vie

éditions de l'EHESS

ISBN : 978-2-7132-2815-5

134 p.

8,50 €

PRÉSENTATION

Le XVIIIe siècle d’Arlette Farge est sonore, odorant, tactile, à la fois familier et exotique, attachant. Elle a rencontré le peuple de Paris dans les archives, bavardes et hautes en couleur, de la police ; depuis, chacun de ses travaux redonne vie et laisse la parole à ces oubliés de l’histoire, à ce qui les occupe, les bouscule, leur tient à coeur.

Dans ces entretiens avec Perrine Kervran, Laure Adler et Patrick Boucheron, elle raconte sa formation, sa découverte des archives, son engagement féministe, les hasards et rencontres qui ont jalonné son parcours. Elle élabore également une réflexion sur la sensibilité, l’écriture de l’histoire, et le rôle de l’historien dans le présent.

Instants de vie dessine ainsi le portrait d’une historienne pour qui réflexivité, émotion et recherche scientifique sont inséparables.

