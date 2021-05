Alexis De Tocqueville

Correspondance à divers, tomes I, II & III

(Œuvres complètes XVII)

Édition publiée sous la direction de Françoise Mélonio

Hors série Connaissance, Gallimard, 2021

Ces trois volumes de correspondance achèvent l’entreprise monumentale de l’édition des Œuvres complètes de Tocqueville. Outre les idées, les jugements, les émotions qu’ils donnent à lire, on découvre au fil des pages un témoignage inappréciable sur l’élaboration d’une œuvre qui se cherche et dont Tocqueville ne cesse de partager les intuitions et les perplexités avec ses interlocuteurs.

Cette correspondance rassemble plus de mille lettres qui proviennent de plusieurs centaines de bibliothèques, archives ou collections particulières. Elle ajoute des éclairages inédits sur la pensée de Tocqueville et son interrogation de la démocratie comme régime politique et comme régime humain. Elle révèle l’intérêt durable qu’il porte à l’éducation, la profondeur de sa réflexion sur l’abolition de l’esclavage, les raisons de son soutien à la colonisation de l’Algérie.

On trouvera ici une grande diversité de correspondants : écrivains et politiciens célèbres comme Chateaubriand, Victor Cousin, Guizot, Lamartine, Lamennais, Michelet, Thiers ; destinataires inattendus comme certains saintsimoniens ; ou des lettres à des amis, des éditeurs, des femmes du monde, des solliciteurs. Se dessine dans ces échanges la figure d’un grand notable de la politique et des lettres, un passeur entre les académies, l’Assemblée, la presse, entre Paris et la Normandie, entre légitimistes, orléanistes et républicains. Un Tocqueville à la fois méconnu et familier.

Liens vers le site de l'éditeur :

Voir le tome I...

Voir le tome II...

Voir le tome III