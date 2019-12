Arnould de Liedekerke

Talon rouge. Barbey d'Aurevilly, le dandy absolu

Nouvelle édition en 2019

La Table Ronde

La petite vermillon (n° 19)

Paru le 14/02/2019

ISBN : 9782710386964

«Ma parole faisait aux esprits médiocres, escarbouillés d’étonnement, absolument le même effet que mes gilets écarlates.» Barbey d’Aurevilly



Écrivain catholique, polémiste redoutable, contempteur du siècle, exilé et paria, Barbey d’Aurevilly (1808-1889) a nourri

son œuvre de ses choix idéologiques réfractaires, menant une vie aussi élégante que désordonnée. Il influencera Léon Bloy, Joris-Karl Huysmans, Octave Mirbeau ou encore Georges Bernanos. «Avec lui, les esprits rassis, les raisonnables et les bonnets de nuit, les tièdes et les pisse-froid en seront toujours pour leurs frais. Tant pis pour eux.» Arnould de Liedekerke retrace l’existence de ce chevalier infréquentable et analyse la métaphysique et la panoplie du dandysme.

Voir le site de l'éditeur…