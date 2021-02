Arthur Cravan

La terreur des fauves

édition Rémy Ricordeau

postface d'Annie Le Brun

ISBN 9782373090819

238 p.

18,00 €

PRÉSENTATION

Entre insubordination radicale, amour fou et désertion éperdue, la fulgurance de l’itinéraire d’Arthur Cravan, boxeur et poète prédadaïste, qualifié par André Breton de « génie à l’état brut », n’a pas fini de fasciner : l’extrême modernité de son antimodernisme se révèle en effet aujourd’hui plus pertinente encore par son caractère visionnaire et irrécupérable.

Les textes et documents ici rassemblés – dont certains sont inédits – permettent de saisir la singularité de sa démarche iconoclaste et d’appréhender dans toute son humanité celui qui, disparu il y a un siècle, redoutait déjà en ces termes l’artificialisation du sensible : « Dans la rue on ne verra bientôt plus que des artistes et l’on aura toutes les peines du monde à y découvrir un homme. »