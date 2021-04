Amy Clampitt

Un silence s'ouvre

éditions Nous

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Gaëlle Cogan

Préface de Calista McRae

192 pages

18,00 €

ISBN : 978-2-370840-90-5

PRÉSENTATION

Un silence s’ouvre (1994) est le dernier livre d’Amy Clampitt. Elle y explore la beauté et la variété du monde naturel, les questions de l’exil, du déplacement et de l’appartenance, les grands mythes fondateurs américains, et le souvenir d’une enfance et d’une adolescence dans le Midwest. Son écriture déploie une syntaxe baroque, un vocabulaire foisonnant et une versification libre où l’on entend parfois l’écho d’un mètre plus classique. Les poèmes d’Amy Clampitt tissent les fils de la langue, de la croyance religieuse, de la dégradation du monde naturel, de la violence, de la colonisation, jusqu’au nœud du genre et de la sexualité.

Amy Clampitt est née en 1920 dans un Iowa rural qu’elle a quitté à l’âge adulte pour New York. Poète de l’observation, elle appartient à la lignée de Gerard Manley Hopkins, Marianne Moore et Elizabeth Bishop. Son premier livre, Le Martin-pêcheur (1983), l’a consacrée comme une poète américaine majeure. Elle a publié au cours des dix années suivantes quatre autres livres, tous salués par la critique.