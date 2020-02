Simone Debout, André Breton

Correspondance 1958-1966

Suivie de Mémoire. D'André Breton à Charles Fourier : la révolution passionnelle et de Rétrospections

éd. Florent Perrier et Agnès Chekroun

Date de parution 01/11/2019

Editeur: Paulhan (Claire)

Collection: Tiré-à-part

EAN : 9782912222657

Nb. de pages : 288 p

"Si Fourier doit être – enfin ! – interrogé passionnément, comme il l'exige, et non plus du bout des lèvres (passionnément, comme on interroge Rimbaud, que vous citez toujours si juste, par exemple), c'est à vous qu'il le devra – et vous savez que, lorsque je vous dis cela, il y va, à mes yeux, de l'avenir du monde." André Breton à Simone Debout, 15 septembre 1958

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage…