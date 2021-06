L'Amour fou

André Breton

Première parution en 1937

Collection Folio (n° 723), Gallimard, 2021

*

ISBN : 9782072860973

176 p.

7,50 euros

*

«Je vous souhaite d'être follement aimée.»



Un des textes fondamentaux du surréalisme. Un des ouvrages de Breton dans lequel s'offre le plus ouvertement la gamme entière de ses «charmes». Le hasard et le désir, la vie et le rêve, le monde et l'homme entretiennent ici une mystérieuse correspondance de tous les instants.

Voir le site de l'éditeur...