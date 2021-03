Adrien Bourgogne, Mémoires du sergent Bourgogne. 1812-1813

Édition de : Sandrine Fillipetti

Mercure de France, 2021

*

480 p.

12,80 EUR

EAN : 9782715255593

*

« Je n’aurais pas dû, pour l’honneur de l’espèce humaine, écrire toutes ces scènes d’horreur, mais je me suis fait un devoir de dire tout ce que j’ai vu. Il me serait impossible de faire autrement, et, comme tout cela me bouleverse la tête, il me semble qu’une fois que je l’aurai mis sur le papier, je n’y penserai plus. »



Il n’entra pas dans le plan du sergent Bourgogne, en rassemblant ses souvenirs de la campagne de Russie, de résumer les causes politiques de l’affrontement entre les deux moitiés de l’Europe, d’en détailler les opérations militaires ou de méditer sur les erreurs tacticiennes qui se firent les fossoyeuses de la Grande Armée. Officier subalterne plus proche du gros des troupes que de l’élite de l’état major, observateur particulièrement attentif et conteur de talent, il relata le quotidien de famine, d’épuisement et de douleur de régiments vite réduits à des masses d’individus indifférenciés talonnées par l’ennemi. Chronique d’une déchirante descente aux enfers, époustouflant récit de survie, sa relation stupéfie par la description sans fard des atrocités traversées.