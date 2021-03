Le Désarroi de l’élève Wittgenstein

Antoine Billot

Arléa, janvier 2021

232 p. — ISBN : 9782363082459

Ce livre, publié par JB Pontalis, dans la collection « L’Un et l’autre », en 2003, s’attarde sur une étonnante photo de classe qui réunira Ludwig Wittgenstein, un des plus grands philosophes du siècle, et Adolf Hitler. Le style et le talent d’Antoine Billot feront le reste.

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"Vienne 1904 : l'enfance partagée d'Hitler et Wittgenstein", par Maryse Emel (en ligne le 5 mars 2021).