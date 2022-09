Gentes dames et preux chevaliers, gueux et sorcières, moines rubiconds et inquisiteurs fanatiques, mais aussi Robin des Bois, Jeanne d’Arc, Gengis Khan, Saladin, Mélusine, le roi Arthur…

Le Moyen Âge est bien plus qu’une période historique : c’est un livre d’images foisonnant où artistes, créateurs et cultures populaires n’ont eu de cesse de puiser, réinventant inlassablement selon leur goût et celui de leur temps enluminures, donjons et cathédrales.

Rassemblant les meilleurs chercheurs sur le sujet, ce dictionnaire, premier du genre, décrypte en plus de 120 entrées cette recréation d’un Moyen Âge fantasmé qu’on désigne sous le nom de « médiévalisme », de Walter Scott à Umberto Eco, de l’Allemagne au Japon en passant par la Turquie et l’Afrique, des romans historiques aux films et séries de fantasy, sans oublier les jeux vidéo, les jeux de rôle, la bande dessinée, la peinture, les fêtes médiévales, la musique et la poésie…

Un bréviaire indispensable pour explorer les mille métamorphoses de ce temps lointain qui obsède notre imaginaire contemporain.

Cet ouvrage réunit 72 contributeurs et contributrices sous la direction d’Anne Besson, directrice du Dictionnaire de la fantasy (Vendémiaire, 2018), William Blanc, auteur du Roi Arthur, un mythe contemporain (Libertalia, 2016) et de Vincent Ferré, directeur du volume Médiévalisme. Modernité du Moyen Âge (2010).

Sommaire :

A

Afrique

Alchimie et astrologie

Alimentation et cuisine

Allemagne

Amour courtois

Anges

Animaux et bestiaire

Archéologie

Armes (hors épées)

Arthur

Authenticité

Avalon

Assassins

B

Bande dessinée

Barbares

Bradley, Marion Zimmer

Brésil

Byzance

C

Calligraphie et enluminures

Camelot

Cathédrale

Celtes

Charlemagne

Châteaux

Chevaliers et chevalerie

Chine

Christine de Pizan

Cinéma

Cinéma d’animation

et de fantasy

Clovis

Croisades

D

Diable

Dragons

E

Eco, Umberto

Enfance

Épées et armures

Épopée

Espagne

États-Unis

Êtres et créatures surnaturels

F

Fantasy

Femmes

Fêtes médiévales

Folklore

G

Gengis Khan

Géographie

Gothique

Graal

Grande-Bretagne

Guerres

H

Héloïse

Hildegarde de Bingen

Histoire des études en littérature médiévale

Historiographie

Hugo, Victor

I

Inde

Inquisition

Iseut et Tristan

Islam et monde islamique

Italie

J

Japon

Jeanne d’Arc

Jeux de société

Jeux de rôle (JDR)

Jeux vidéo

L

Lancelot

Littérature de jeunesse

M

Magie, magiciens et magiciennes

Marco Polo

Masculinité

Médiévalisme (concept)

Mélusine

Merlin(s)

Moines

Monstres

Morgane

Morris, William

Moyen Âge (concept)

Musique populaire

Musique savante

N

Nationalisme

Nature

O

Obscurantisme

Orientalisme

P

Passé

Paysans

Peinture

Perceval

Peste noire

Philologie

Philosophie

Poésie

Postapocalyptique

Progressisme

Publicité

R

Reconstitution

Religion

Richard Coeur de Lion

Robin des Bois

Roland

Roman historique

Roman policier

Russie

S

Saint Louis

(Louis IX, roi de France de 1226 à 1270)

Saladin

Science-fiction

Scott, Walter

Seigneurs

Séries télévisées

Sexualité

Sorcières

Sources

Sports et pratiques physiques

Super-héros

T

Templiers

Théâtre

Tolkien, John Ronald Reuel

Tourisme

Troubadours

Turquie

V

Vikings

Villon, François

W

Wagner, Richard

Western