ALAIN BADIOU

Radar poésie. Essai sur Aragon

Collection Blanche, Gallimard

Parution : 12-11-2020

72 p. — ISBN : 9782072886706

Ma présentation d’Aragon se fera à partir de deux objets-causes, le premier politique, le second amoureux, et d’une cause-Idée, de nature esthétique. Trois repères donc, qui organisent le sujet-Aragon comme poète : la politique, l’amour, l’art. Nous accompagnerons Aragon dans ce triple engagement, et nous montrerons comment varie infiniment l’expression de leur traversée subjective. Au terme de leur quête passionnée, s’étendant sur une longue vie très intense et très ductile, les deux objets-causes ont pour nom propre, du côté politique, le Parti communiste français, du côté de l’amour, Elsa Triolet. La cause, elle, l’Idée, n’a cessé d’être la Poésie. — Alain Badiou

Feuilleter l'ouvrage…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…