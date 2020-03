Antonin Artaud

Je ne suis pas Nanaky

Illustrations de Jean-Gilles Badaire.

Fata Morgana

2020 ‒ 32 pages ‒ 14 x 22 cm

Je ne suis pas Nanaky

Je ne suis sûr que d’une chose,

mes signes

où je me comprends

quand je ne comprends pas le cerveau que l’on a jeté sur moi

et qui veut m’obliger à m’expliquer des choses que je sais,

y en goûtant d’autres.



Dans sa famille Antonin Artaud était surnommé Nanaki, diminutif proche de celui attribué à sa grand-mère maternelle qui vivait à Smyrne, et à laquelle il était très attaché : Neneka. D’abord Antoine, puis Nanaki, puis Antonin et finalement Mômo : Artaud saute d’un nom à un autre et ces sauts violents l’expulsent hors des cadres, hors des convenances, hors de la langue même : ce texte, daté de septembre 1946, écrit à Paris, illustre ces cabrioles fiévreuses et marque le retour à la vie.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"De quoi Artaud est-il le nom ?", par J.-C. Gavard Perret

Pourquoi Antonin Artaud revient-il à son nom « véritable » après s’être inventé des pseudonymes et des hétéronymes ?