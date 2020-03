A. Alison,

Epistémologie et Esthétique de l'espace Chez Gaston Bachelard,

Editions Mimesis, collection "Philosophie", 2020.

EAN13 : 9788869761911.

316 p.,

Le concept d’espace se développe tout au long de l’oeuvre de Gaston Bachelard. A partir des premières analyses des espaces descriptifs et géométriques d’une connaissance approchée de la réalité scientifique, jusqu’aux évolutions d’une topoanalyse des espaces heureux, nous trouvons différentes approches de ce sujet. C’est ainsi qu’à travers le monde des sciences, de l’imaginaire et enfin d’une dialectique constitutive, nous pouvons apprécier l’évolution naturelle de cette catégorie philosophique. Ce livre se propose d’illustrer les différents processus d’un vaste champ de recherche, à travers une analyse théorique et théorétique tout autant que poétique et esthétique.

La poétique de l’espace, publiée en 1957 est encore aujourd’hui, l’un des textes les plus connus de Gaston Bachelard. Traduit en anglais, italien, coréen, portugais, japonais, hollandais, roumain, grec, polonais, espagnol, chinois, bulgare et russe, ce texte présente un intérêt pluridisciplinaire et global. Il est probable qu’au moins une fois dans la vie l’attention d’un architecte, ou d’un anthropologue ou bien d’un sociologue aura été capturée par les descriptions des intimités spatiales et des topologies de l’âme. Nous nous sommes demandé pourquoi l’on est tant attiré par l’espace bachelardien. Les espaces « conventionnels », divisés en espaces individuels et espaces collectifs ont été remplacés aujourd’hui par une actualité des espaces fluides, des espaces virtuels, des espaces délogés.

À une époque fortement bouleversée comme la nôtre, qui a perdu les limites et les dimensions d’un espace vécuet qui a construit des barrières politiques et géographiques, nous assistons à un retour aux origines. La recherche de la part de l’homme d’une syntonie avec la Nature et le Cosmos est toujours plus évidente. Les espaces « verts », les espaces écologiques, l’alimentation végane, l’alimentation biologique, sont tous des symptômes collectifs qui veulent préserver ce que l’homme a abîmé. L’augmentation des séances des pratiques orientales, comme le Yoga et l’Ayurveda, met en évidence l’exigence de l’homme à se joindre aux mouvements cosmiques de l’Univers, en voulant soigner sa propre âme. A travers toutes ses manifestations nous recherchons notre espace vital, c’est-à-dire un espace qui réussit en même temps à nous protéger et à nous représenter. De cette façon notre espace intimedevient en quelque sorte un espace partagé qui n’est plus renfermé mais au contraire ouvert et en syntonie avec tout le monde. A l’ère des réseaux sociaux, il semble impensable de vivre notre espace intimeloin de toutes manifestations extérieures et c’est pour cela que ce retour aux origines est presque indispensable afin de nous retrouver nous-mêmes. Le recours aux thérapies de méditation, tout comme la préservation de la Nature sont des effets qui soulignent l’importance d’une reconstruction globale de nos espaces intimes. C’est ainsi que dans un rétablissement général du bien-êtreles thèses de Bachelard sur l’espace peuvent nous aider à mieux comprendre de quelle façon nous y loger. Cela veut dire que le rapport entre l’homme et son environnement se déploie dans un espace accueillant. La figure classique heideggérienne de l’être jeté dans le monde, dans le domaine de l’espace bachelardien, laisse la place à une analyse de l’espace intime et protégé.

Sommaire

Préface de Jean-Jacques Wunenburger

Plan du travail

Première Partie : L’Espace Épistémologique

Chapitre 1 : L’espace descriptif, L’espace démontré

1 Ordres, mesures et dimensions

2 La Relativité inductive

3 Vers une rationalisation de la matière

4 L’atomisme axiomatique

Chapitre 2 : La Révolution de l’espace

1 « Traiter une épistémologie unitaire serait bien dangereux»

2 L’expérience scientifique de l’espace

3 Choc et Localisation

4 Les espaces abstraits

Chapitre 3 : Les espaces du « non », les espaces rectifiés

1 La construction scientifique du « non »

2 L’incertitude comme évolution de la connaissance

3 L’espace rationalisé : l’espace de deuxième approximation

Chapitre 4 : L’espace se matérialise, l’espace se construit

1 L’instance matérielle

2 La Diphénoménologie arithmétique

3 Vers une rationalité matérielle

Deuxième Partie : L’Espace Poétique

Chapitre 5 : Le Foyer

1 Le feu solitaire et le feu familial

2 Le feu vécu

Chapitre 6 : La Rivière

1 L’imagination matérielle

2 L’eau « enveloppante »

Chapitre 7 : La Voûte céleste

1 Le contre-espace poétique

2 L’ascension vertical

3 La joie aérienne

4 Le « souffle poétique »

Chapitre 8 : Le Refuge

1 La volonté et la matière forgée

2 Le repos et les profondeurs de la matière intime

3 La grotte, le ventre, la maison

Troisième Partie : L’Espace Dialectique

Chapitre 9 : L’espace multidimensionnel : les dialectiques du grand et du petit

1 Une cosmologie de « l’infini»

2 L’impossibilité du principe de causalité

3 « L’Univers est ma paresse »

4 Le monde inconnu de la physique contemporaine

5 L’espace onirique, la miniature

Chapitre 10 : La maison : L’Univers dialectique du dedans et du dehors

1 L’universalité de la maison

2 La topoanalyse comme fonction de l’habiter

3 L’abri primordial

4 L’intériorisation de l’espace, l’espace vécu

Bibliographie

Index des noms

