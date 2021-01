Anna Akhmatova

L'hôte venu du futur

Cycles de poèmes inspirés par Isaiah Berlin

traduit du russe par Sophie Benech

édition bilingue

éd. Interférences, 2020

80 p. — ISBN 978-2-909589-43-5.





Durant l'hiver 1945-1946, dans un Léningrad dépeuplé par la guerre qui vient de se terminer, Anna Akhmatova passe cinq nuits entières à parler avec Isaiah Berlin, un Anglais d'origine russe de passage en URSS, un philosophe et un historien des idées, le premier Européen qu'il lui est donné de rencontrer depuis qu'elle s'est refusée à quitter la Russie au début des années 20. Ce visiteur qui arrive d'un autre monde et qu'elle baptisera « l'Hôte venu du futur » ne cessera par la suite de la hanter, et elle poursuivra pendant des années ce dialogue intime, par-delà le temps et l'espace qui les séparent.

De ces conversations nocturnes naîtront quatre cycles de poèmes inspirés par cette rencontre entre deux âmes d'exception. Leur brève et intense relation prendra dans le monde intérieur d'Anna Akhmatova une portée presque cosmique et nourrira longtemps sa poésie.

L’hôte venu du futur est passionnant pour ses deux faces, envers et endroit d’un même intérêt. La première face – l’endroit – est constituée par quatre ensembles de poèmes d’Anna Akhmatova (1889-1966), quatre « cycles » publiés en URSS dans le volume La course du temps, en 1965, à un moment où le régime n’était plus « carnivore » (un mot d’Akhmatova), et où elle était plus ou moins rentrée en grâce. Chaque poème est très précisément daté, de 1946 à 1963, l’ordre du recueil n’étant pas nécessairement chronologique : ce sont des poèmes choisis et organisés en ensembles par Akhmatova, donc avec intention. C’est ce qu’essaie de déplier la longue introduction biographique – et c’est la deuxième face de ce livre.