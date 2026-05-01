Serial readers

Dirigée par Stéphane Rolet, Sarah Hatchuel, Ariane Hudelet, Claire Cornillon et Éric Maigret, la collection "Sérial" des trop discrètes Presses universitaires François Rabelais s’attache aux manifestations du phénomène sériel sous toutes ses formes (littéraire, filmique, historique, sociologique, artistique), sans exclusive. Fabula avait en son temps salué l'essai de Laure Depretto, The Newsroom de Sorkin. Ou Don Quichotte journaliste. Parmi les titres récemment parus, signalons Perdre pied. Le principe d'incertitude dans les séries de Marta Boni, dont on peut lire quelques pages sur le site de l'éditeur…, mais aussi Un Moyen Âge en clair-obscur. Le médiévalisme dans les séries télévisées signé par Justine Breton, dont quelques pages sont également accessibles en ligne….
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Publié le par Marc Escola