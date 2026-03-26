Édition
Nouvelle parution
Augustin Thierry, Lettres sur l’histoire de France (éd. Aude Déruelle)

Augustin Thierry, Lettres sur l’histoire de France (éd. Aude Déruelle)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Classiques Jaunes", 2026
  • EAN : 9782406200499
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20050-5
  • 388 pages
  • Prix : 14 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Mihai Duma (Source : Classiques Garnier)

Augustin Thierry

Lettres sur l’histoire de France

Édition d'Aude Déruelle

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 836, 2026.

Manifeste inaugural du renouveau de l'historiographie au XIXe siècle, les Lettres sur l'histoire de France invitent à ressaisir l'ensemble des siècles passés à la lumière de 1789. La présente édition critique redonne sa place à ce texte novateur qui n'avait plus été publié en intégralité depuis 1884.

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