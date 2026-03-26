Victor Ferry, Traité de rhétorique à usage des historiens
Publié le par Mihai Duma (Source : Classiques Garnier)
Victor Ferry
Traité de rhétorique à usage des historiens
Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 834, série « Essais » n° 48, 2026.
Cet ouvrage examine les outils rhétoriques au cœur de la maîtrise de trois enjeux de l'écriture de l'histoire : comment produire un discours acceptable sur un sujet polémique ? Comment mettre en mots les intuitions de la phase de découverte ? Peut-on tirer des leçons de l'histoire et comment les formuler ?