Victor Ferry

Traité de rhétorique à usage des historiens

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 834, série « Essais » n° 48, 2026.

Cet ouvrage examine les outils rhétoriques au cœur de la maîtrise de trois enjeux de l'écriture de l'histoire : comment produire un discours acceptable sur un sujet polémique ? Comment mettre en mots les intuitions de la phase de découverte ? Peut-on tirer des leçons de l'histoire et comment les formuler ?

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