Édition
Nouvelle parution
Victor Ferry, Traité de rhétorique à usage des historiens

Victor Ferry, Traité de rhétorique à usage des historiens

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Classiques Jaunes", 2026
  • EAN : 9782406200444
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20046-8
  • 266 pages
  • Prix : 12 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Mihai Duma (Source : Classiques Garnier)

Victor Ferry

Traité de rhétorique à usage des historiens

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 834, série « Essais » n° 48, 2026.

Cet ouvrage examine les outils rhétoriques au cœur de la maîtrise de trois enjeux de l'écriture de l'histoire : comment produire un discours acceptable sur un sujet polémique ? Comment mettre en mots les intuitions de la phase de découverte ? Peut-on tirer des leçons de l'histoire et comment les formuler ?

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