Thégan, La Bonté de l’empereur Louis

Texte introduit, traduit et commenté par Philippe Depreux.

Le règne de Louis le Pieux (814-840) a tout d’un drame : commencé en fanfare en célébrant la justice et l’unanimité, il tourne au fiasco, avec son lot de trahisons allant jusqu’à la déposition de l’empereur, qui revient au pouvoir à la faveur d’un revirement d’alliances. Thégan est le témoin de ces errements. Vers 836, il rédige un réquisitoire contre Ebbon, l’archevêque de Reims qui a trahi son bienfaiteur. Tout oppose les deux prélats, non seulement l’extraction, noble pour l’un, servile pour l’autre, mais aussi la fidélité à l’empereur et aux idéaux qu’il incarne.

La Bonté de l’empereur Louis est non seulement une violente diatribe contre les conseillers indignes et impies, c’est surtout une réflexion sur l’exercice du pouvoir. Écrivant à la manière des annales, Thégan truffe son récit de développements sur les thèmes qui lui sont chers (les vertus d’un prince exemplaire, les vices d’un évêque infâme) et propose une analyse qui peut être lue comme un « miroir ». Ce texte, dont chaque mot est soupesé, est le témoignage exceptionnel d’un second couteau sur l’actualité politique des temps carolingiens.



Ce livre est le premier volume de la Bibliothèque médiévale dirigée par Philippe Depreux, une collection qui propose des traductions commentées de sources relatives à l’histoire de l’Europe médiévale (du monde méditerranéen aux contrées les plus septentrionales), depuis l’Antiquité tardive jusqu’à l’aube des Temps modernes.

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Table des matières

Introduction

Thégan, un noble prélat de l’archidiocèse de Trèves, prend parti dans les débats de son temps

Le titre des Gesta

La stratégie narrative de Thégan

Une analyse originale du règne de Louis le Pieux

Thégan, théoricien du pouvoir

Thégan, un auteur qui pèse ses mots

La « brièveté » au service d’une cause : Thégan, un auteur partial

À propos de la présente traduction

Sources et bibliographie

Thégan, La Bonté de l’empereur Louis

Annexe : Trois modèles de diplômes rétablissant dans leurs droits ceux qui en furent injustement privés

index des noms de lieux

index des noms de personnes

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Philippe Depreux, professeur d’Histoire médiévale à l’université de Hambourg, est un historien spécialiste du haut Moyen-Âge occidental. Il est membre honoraire de l’Institut universitaire de France et membre ordinaire de l’Académie des Sciences à Hambourg.

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