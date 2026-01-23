Dom Duarte, Loyal conseiller

Traduction du portugais d'Anne-Marie Quint. Postface de João Viegas.

Loyal Conseiller a été écrit par le roi Duarte de Portugal (1433-1438). Il s’agit d’un recueil de réflexions morales réunies vers 1438 qui porte sur une vaste gamme de questions, politiques ou domestiques. Écrit sur un ton intimiste annonçant déjà Les Essais de Montaigne, il était destiné à la Reine. Le roi Duarte y expose – sans grand ordre ou avec une surabondance d’ordre, ce qui revient au même – ses réflexions sur les vertus et les vices ainsi que ses conseils pour faire face aux difficultés de la vie. On y trouve une curieuse description de la dépression qu’a connue le monarque durant trois ans, qu’il attribue à unsurmenage (le premier burn out de l’histoire). C’est également la toute première analyse raisonnée de la saudade, notion éminemment portugaise promise à un illustre avenir poétique et littéraire. Il comporte aussi des enseignements politiques et, en cela, se rapproche d’un Miroir du Prince. S’y entremêlent une forme encore médiévale par certains côtés, avec le recours obsessionnel à des listes ou des catalogues, et une liberté de ton déjà étonnamment moderne. D’une lecture agréable, rempli de trouvailles étonnantes, c’est un texte sans véritable équivalent, qui montre la richesse du versant ibérique de la première Renaissance.