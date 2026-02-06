Shakespeare, Le Roi Lear. King Lear (éd. bilingue)

Texte et préface de Dieudonné Niangouna. Édition bilingue publiée sous la direction de Florient Azoulay et Yan Brailowski.

Le roi Lear est un homme orgueilleux et colérique. Se sentant vieillir, il décide d’abdiquer et de partager son royaume entre ses trois filles, mais pas avant qu’elles déclarent publiquement tout l’amour qu’elles ont pour lui. Cette décision entraîne une suite d’évènements terribles, des exils, des trahisons, des meurtres. Le roi sombre dans la folie, le royaume plonge dans le chaos.

Possédé par la langue de Shakespeare, habité par le personnage de Lear, Dieudonné Niangouna, auteur, metteur en scène et acteur, signe avec cette nouvelle traduction un texte qui emporte tout sur son passage. Cette version du Roi Lear hisse au plus haut l'incandescence de ce chef-d’oeuvre de la littérature dramatique.

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Table des matières

Note de l’éditeur

Préface

Note sur le texte anglais

Abréviations

Le Roi Lear

King Lear

Acte I / Act I

Acte II / Act II

Acte III / Act III

Acte IV / Act IV

Acte V / Act V

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Auteur, metteur en scène et comédien, Dieudonné Niangouna crée la Compagnie Les Bruits de la Rue en 1997. Ses spectacles, d’une poésie explosive, sont d’abord joués dans les rues de Brazzavile, sa ville natale, avant de tourner en France et maintenant à travers le monde. En 2013, il est artiste associé au Festival d’Avignon. En 2021, l'Académie française lui décerne le prix du jeune théâtre Béatrix-Dussane-André-Roussin pour l'ensemble de ses ouvrages dramatiques qui compte désormais près d’une trentaine de pièces. Figure incontournable du renouveau théâtral du continent noir africain et plus largement du monde littéraire francophone, il écrit également des romans dont La Mise en Papa reçoit en 2024 le Grand Prix Afrique Avant-Garde.

Florient Azoulay est auteur, dramaturge et metteur en scène. Il travaille pour le théâtre et l'opéra en France et à l'étranger. Parmi ses ouvrages (essais, traductions, pièces de théâtre), citons La Vie cachée des écrivains, Le Fantôme d’Aziyadé, Majorana 370, Mnemonic ou encore Apologie d’un mathématicien. Il a traduit aux Belles Lettres Winnie ille Pu de A.A. Milne, ainsi que Les Contes de Shakespeare de Mary et Charles Lamb. Depuis 2019, il co-dirige La Salle Blanche, le laboratoire de l'acteur chercheur à Paris. ll co-dirige la publication des oeuvres théâtrales de Shakespeare en bilingue, dont trois titres sont déjà parus : Comme il vous plaira / As you like it (2019), Le Conte d'hiver / The Winter's Tale (2022) et La Tempête / The Tempest (2023).

Yan Brailowsky est professeur en histoire et littérature britanniques de la première modernité à l'Université Paris Nanterre. Il dirige également les Presses Universitaires de Paris Nanterre. Aux Belles Lettres, il dirige avec Florient Azoulay la publication des oeuvres théâtrales de Shakespeare en bilingue, dont trois titres sont déjà parus : Comme il vous plaira / As you like it (2019), Le Conte d'hiver. The Winter's Tale (2022) et La Tempête / The Tempest (2023).

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