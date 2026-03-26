Fernando Pessoa, Le jour triomphal. Lettres sur l'origine des hétéronymes

Traduction de Bernardo Haumont, avec la Collaboration de Richard Zenith

Préface de Richard Zenith

L’un des aspects les plus fascinants de l’œuvre de Fernando Pessoa réside dans le déploiement de son écriture sous des noms multiples, appelés hétéronymes (du grec heteros, « autre », et onyma, « nom »). À la différence d’un simple pseudonyme, l’hétéronyme est un véritable personnage, doté d’une biographie, d’une personnalité, d’une vision du monde et d’un style littéraire propre. Pessoa en a crée plusieurs, dont trois majeurs : Álvaro de Campos, Alberto Caeiro et Ricardo Reis, auxquels s’ajoute un « semi-hétéronyme », Bernardo Soares, auteur du Livre de l’Intranquillité. Le texte le plus éclairant sur ce phénomène est une lettre écrite en 1935, l’année de sa mort, adressée à son ami et admirateur Adolfo Casais Monteiro.

Dans ce texte au style torrentiel, l'auteur raconte la naissance de ses hétéronymes, leurs causes psychiques (liées, selon lui, à son « hystéro-neurasthénie »), sa tendance à inventer des personnages dès l’enfance, ainsi que la biographie et les convictions de chacun d’eux. L’expression célèbre du « Jour triomphal » provient précisément de cette lettre : Pessoa l’emploie pour désigner la journée où surgirent ses principaux hétéronymes — moment fondateur qui allait donner naissance à une œuvre poétique multiple, égale en force à celle de son créateur, Pessoa lui-même. Cette invention contribua largement à façonner le mythe Pessoa. À la fois limpide et ludique, cette lettre permet de comprendre le dispositif des hétéronymes et la diversité de leurs voix. Texte plein d’humour, d’une lecture accessible, il répond aux questions essentielles : quoi, qui, comment et quand.

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