Fernando Pessoa, Courts-métrages : quatre arguments pour le cinématographe

Traduction de Patrick Quillier

Fernando Pessoa a écrit des scénarios pour des films et rêvait de créer une société de production. Patrick Quillier a été le premier à publier, dans ce petit volume intitulé Courts métrages, quatre scénarios écrits par l’auteur. Sa riche introduction permet de comprendre l’intérêt que Pessoa a eu pour le cinéma et les liens que son oeuvre pouvait avoir avec le septième art. Les quatre ébauches de scénarios qui sont ici publiées reflètent des thèmes reconnaissables dans l’œuvre de Pessoa, allant de l’échange d’identités aux voyages sur de grands navires où les personnages recherchent des trésors inexistants. Textes courts, ils suffisent à confirmer l’intérêt de l’auteur pour le cinéma, qui semble contredire le mépris affiché dans sa correspondance. Lorsque Pessoa fait référence à la consommation de masse et au manque de dimension artistique et vitale du cinéma, il fait référence à un certain type de films et non à l’art cinématographique en général.