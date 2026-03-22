Rursu Spicæ, n° 6 | 2025 : "La langue des oiseaux. Des sons à la parole, Antiquité, Moyen Âge" (dir. Isabelle Draelants, Arnaud Zucker)

Ce numéro de Rursuspicae est consacré à une question naturaliste qui souligne les limites, peut-être définitives, de l’intelligence humaine, puisqu’elle concerne notre capacité à comprendre, voire simplement évaluer, l’usage animal de la fonction symbolique, plus précisément lorsqu’elle passe par la communication sonore. Phonème, signe, langage, discours, parole…, toute la terminologie linguistique a été constituée avec pour horizon unique les catégories humaines, sans laisser, comme en réserve, la possibilité que puissent s’y glisser des modalités ou des pratiques animales autres. Et à la fois, comme si l’expérience du monde venait contrarier cet anthropocentrisme triomphal, la littérature se fait depuis toujours l’écho d’une intuition profonde que les émissions sonores des autres espèces animales constituent des formes de communication sémantique, symbolique, émotionnelle, voire poétique, marquées par une intentionnalité… et une certaine complexité, à l’instar de cette « langue des oiseaux » qui, pour les ésotéristes ou les psychanalystes, désigne une pratique du langage révélant le sens caché des mots/maux. Du son à la voix et de la voix au mot, la matérialité acoustique peut être identique, mais l’arc qui va de l’un à l’autre est parcouru par la question du sens et de l’intentionnalité, qui chez les animaux reste largement ouverte, mystérieuse et indémontrable à nos yeux d’hommes. […]

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Sommaire

Isabelle Draelants et Arnaud Zucker Editorial [Texte intégral]

Articles

Maud Pfaff-Reydellet Le molosse et la corneille. La gamme d’émissions sonores déployée par les animaux chez Lucrèce, Virgile et Ovide [Texte intégral] The Mastiff and the Crow. The Range of Sounds Produced by Animals in Lucretius, Virgil and Ovid

Pietro Li Causi Rompere il silenzio: uccelli (e altri animali) che parlano con voce umana nella Naturalis historia di Plinio il Vecchio [Texte intégral] Breaking the Silence: Birds (and Other Animals) Speaking with a Human Voice in Pliny the Elder’s Naturalis HistoriaRompre le silence : les oiseaux (et d'autres animaux) parlant avec une voix humaine dans l’Histoire Naturelle de Pline l'Ancien

Alessandra Scaccuto Les variations des chants des oiseaux dans le savoir zoologique latin [Texte intégral] Birdsong variations in Latin zoological knowledge

Martha Beullens Du son à la voix ? L’expression animale chez Albert le Grand [Texte intégral] From Sound to Voice? Animal Expression in Albert the Great

Danièle Alexandre-Bidon Au temps où les bêtes parlaient… Les signes visuels du cri animal (VIIIe-XVIe siècle)[Texte intégral] In the days when animals could speak... Visual representations of animal cries (8th–16th centuries)

Irène Salas Le perroquet à la Renaissance : une remise en question de la voix humaine [Texte intégral] The Renaissance Parrot: Questioning the Human Voice