La Revue des lettres modernes, 2026-3, Série Paul Valéry, vol. 17 : "Le laboratoire du Cours de poétique" (dir. Franz Johansson, Christina Vogel et Benedetta Zaccarello)
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
La Revue des lettres modernes 2026 – 3
Série Paul Valéry, vol. 17 :
Le laboratoire du Cours de poétique. Concepts, réseaux, dynamiques
Sous la direction de Franz Johansson, Christina Vogel et Benedetta Zaccarello
Paris, Classiques Garnier, coll. « La Revue des lettres modernes », série « Paul Valéry » n° 17, 2026.
Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.