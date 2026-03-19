La Revue des lettres modernes, 2026-3, Série Paul Valéry, vol. 17 : "Le laboratoire du Cours de poétique" (dir. Franz Johansson, Christina Vogel et Benedetta Zaccarello)

La Revue des lettres modernes 2026 – 3

Série Paul Valéry, vol. 17 :

Le laboratoire du Cours de poétique. Concepts, réseaux, dynamiques

Sous la direction de Franz Johansson, Christina Vogel et Benedetta Zaccarello

Paris, Classiques Garnier, coll. « La Revue des lettres modernes », série « Paul Valéry » n° 17, 2026.

Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.

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