Revue
Nouvelle parution
La Revue des lettres modernes, 2026-3, Série Paul Valéry, vol. 17 :

La Revue des lettres modernes, 2026-3, Série Paul Valéry, vol. 17 : "Le laboratoire du Cours de poétique" (dir. Franz Johansson, Christina Vogel et Benedetta Zaccarello)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "La Revue des lettres modernes", 2026
  • EAN : 9782406204060
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20407-7
  • ISSN : 0035-2136
  • Numéro : 17
  • 201 pages
  • Prix : 38 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

La Revue des lettres modernes 2026 – 3

Série Paul Valéry, vol. 17 :

Le laboratoire du Cours de poétique. Concepts, réseaux, dynamiques

Sous la direction de Franz Johansson, Christina Vogel et Benedetta Zaccarello

Paris, Classiques Garnier, coll. « La Revue des lettres modernes », série « Paul Valéry » n° 17, 2026.

Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.

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