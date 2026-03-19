Giosafat Barbaro

« Au centre du monde... ». Les voyages de Giosafat Barbaro (Caucase 1436-?, Perse 1473-1479)

Traduction du vénitien et édition de Pascal Vuillemin.

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque d'histoire médiévale », n° 47, 2026.

Traduites en français pour la première fois, les mémoires de voyages du Vénitien Giosafat Barbaro nous offrent des considérations géopolitiques, ethnologiques et culturelles sur le Caucase et la Perse de la fin du Moyen Âge. Barbaro fut souvent le premier Occidental à révéler les richesses et les complexités de ces régions dont les fractures résonnent jusqu'à nos jours.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406199229 - au prix de 98 EUR