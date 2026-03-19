Revue
Nouvelle parution
Études Renaniennes, n° 124 :

Études Renaniennes, n° 124 : "Renan entre religion(s) et laïcité" (dir. Maurice Gasnier)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Études Renaniennes", 2026
  • EAN : 9782406181958
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20336-0
  • ISSN : 0046-2659
  • Numéro : 124
  • 271 pages
  • Prix : 23 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Études Renaniennes. Littérature – Philosophie – Histoire des Religions 2024, n° 124. 

Renan : entre religion(s) et laïcité

Sous la direction de Maurice Gasnier

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études Renaniennes », n° 124, 2026.

La revue Études Renaniennes publie des articles sur la vie et l’œuvre d’Ernest Renan, philosophe, linguiste, historien des religions, écrivain, penseur politique et citoyen engagé.

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