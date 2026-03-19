Études Renaniennes, n° 124 : "Renan entre religion(s) et laïcité" (dir. Maurice Gasnier)
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Études Renaniennes. Littérature – Philosophie – Histoire des Religions 2024, n° 124.
Renan : entre religion(s) et laïcité
Sous la direction de Maurice Gasnier
Paris, Classiques Garnier, coll. « Études Renaniennes », n° 124, 2026.
La revue Études Renaniennes publie des articles sur la vie et l’œuvre d’Ernest Renan, philosophe, linguiste, historien des religions, écrivain, penseur politique et citoyen engagé.