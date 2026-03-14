Disparition de Jean-Marie Gleize

Fabula apprend avec tristesse la disparition brutale de Jean-Marie Gleize, jeudi 12 mars 2026.

Spécialiste de Francis Ponge auquel il a dédié de nombreux livres dont des collectifs, ainsi que le deuxième colloque de Cerisy mettant Ponge à l'honneur en 2015 et dont les Actes ont été publiés en 2019 par les éditions Classiques Garnier, il avait entamé sa carrière universitaire avec des travaux portant sur la littérature du XIXe siècle.

Parmi ses derniers livres :

TNRC - Reprises & suites, publié par Laurent Cauwet dans la collection Al Dante aux Presses du réel en octobre 2025.

Huit mots de lisière, sur des œuvres de Gérard Titus-Carmel, format leporello sous couverture, publié par les éditions Tarabuste en 2024.

Jusqu'à ce que l'écran se vide, polaroïds et texte, collection Cahiers, éditions zoème, en 2022.

Cibles, collection Hami, éditions du Pli, 2020.

La plupart des titres de son œuvre critique a été publiée par les éditions du Seuil, dans les collections Pierres vives et Fiction & Cie, et une partie a été republiée par la maison d'édition fondée par ses anciens étudiants, Questions théoriques.

Le dernier numéro de sa revue (n° 33) de la revue Nioques, créée en 1990.

On peut lire sur Diacritik le récapitulatif des articles que le site a consacré à son travail ainsi que les entretiens réalisés avec Emmanuelle Jawad.

Voir également aux éditions Vrin, les Actes du colloque de 2022 qui avait mis son travail à l'honneur d'écrivain et de théoricien en 2024.

Il fut aussi un grand professeur qui a compté pour des générations d'étudiants et de jeunes chercheurs dont certains ont fréquenté le Centre d'études poétiques de l'ENS de Lyon qu'il a dirigé pendant dix ans : qui encourageait chacun(e) à devenir ce qu'elle/il avait à devenir sans injonctions, ni directives.

Il devait participer au colloque organisé à Cerisy en juillet prochain en l'honneur de son ami Denis Roche auquel il a consacré un magnifique essai (Denis Roche. Éloge de la véhémence) en 2019.