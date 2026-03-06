Estelle Mouton-Rovira, Figurer la lecture. Adresse, partage et théories dans le récit contemporain

Les récits contemporains, au tournant du XXIe siècle, ont souvent figuré la lecture : ils donnent à lire de nouvelles façons d'envisager la lecture littéraire, comme transmission, comme adresse et comme partage.

En écho à l'étude des enjeux pratiques de la lecture par la théorie littéraire, les récits contemporains s’emparent des figures de lecteurs et de lectrices pour représenter, depuis la fiction, les pratiques interprétatives actuelles. Les années 1990 à 2010 opèrent ainsi un changement de régime de lisibilité : contre le partage des lectures savantes et courantes, les imaginaires narratifs de la lecture interrogent les usages des textes, et renégocient la place de l’herméneutique traditionnelle et de ses pratiques de déchiffrement. Motif littéraire autant qu’objet théorique, les figures contemporaines de la lecture attestent de la fonction critique des fictions, dans un contexte médiatique et numérique en mouvement qui valorise, jusqu’à l’injonction, la question de l’efficacité.

En témoignent – parmi d’autres – les textes d’Arno Bertina, Éric Chevillard, Christine Montalbetti, Emmanuelle Pireyre, Olivia Rosenthal, Pierre Senges, Camille de Toledo, ou encore des oulipiens Jacques Roubaud, Anne F. Garréta et Paul Fournel.

—

Sommaire en ligne via OpenEdition…

Introduction. Des théories sur le vif

Chapitre I. Peut-on encore déconcerter son lecteur ?

Chapitre II. Lire contre. Récits herméneutiques et partage des savoirs littéraires

Chapitre III. La voix et l’adresse : stratégies d’implication lectorale

Chapitre IV. Lire à l’ère numérique : critique de l’interaction

Chapitre V. Circulations interprétatives. Faire effet en contexte intermédial

Conclusion. Des poétiques de l’interprétation

Bibliographie des ouvrages consultés

Remerciements