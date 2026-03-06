Karine Abiven, Sur l’air de la Fronde : chansons d’actualité et guerre civile (1648-1661)

Que chantait-on dans les rues ou à la cour, lors des révoltes anciennes ? Des paroles souvent vulgaires et parfois polémiques, élogieuses ou satiriques, sur des airs connus de tous. Pendant la Fronde (1648-1653), des milliers de couplets ont ainsi circulé dans les rues de Paris, à l’écrit comme à l’oral, avant d’être collectés pendant au moins un siècle. Ce livre explore pour la première fois la dimension orale de ce qu’on a appelé les mazarinades, ces textes imprimés et copiés en millions d’exemplaires, destinés à commenter l’actualité de la guerre, mais aussi à agir. Des éléments de langage y étaient diffusés par les chefs des factions en lutte : la chanson était un véritable média politique dans une société largement analphabète, qui pouvait s'en approprier les airs et les paroles.

L’édition des paroles de quelques chansons permet de mesurer la variété de leurs usages, depuis la chanson d’auteur (Scarron, Saint-Amant), jusqu’à la chanson produite dans l’atelier d’imprimerie qui, peut-être, donne accès aux mots des subalternes. Cette étude sur les mazarinades chantées donne ainsi à entendre un nouveau discours sur la guerre civile en France au milieu du 17e siècle. Elle contribue enfin à réévaluer la place du sonore dans la société de la première modernité. Pour mieux la rendre concrète, des enregistrements font entendre 45 extraits chantés – et entêtants – des mélodies de la Fronde.

Des QR codes renvoient vers des extraits sonores de chansons.

—

Karine Abiven est professeure à l’Université de Rouen Normandie. Elle a travaillé sur les cultures narratives anciennes et contemporaines, en examinant les usages des récits véridiques (dans L’Anecdote ou la fabrique du petit fait vrai, Classiques Garnier, 2015) ou en questionnant les impensés de certaines formes de récit de soi (avec Laélia Véron, dans Trahir et Venger. Paradoxes des récits de transfuges de classe, La Découverte, 2024).