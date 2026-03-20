Engagées !
Ce qui caractérise la littérature féministe, ce n’est ni un style ni un thème, c’est un engagement, certes situé, mais de portée globale. Aurore Turbiau en fait la démonstration dans son nouvel essai, Engagées : littératures féministes en France et au Québec (1969-1985), qui paraît aux Presses Universitaires de Lyon dans la collection "Des Deux sexes et l'autre" plusieurs fois saluée par Fabula et dont les titres sont progressivement mis en ligne sur OpenEdition. Elle y examine les pensées et les pratiques politiques de la littérature que mettent en œuvre les écrivaines féministes en France et au Québec pendant trois décennies : au Québec, Nicole Brossard, France Théoret, Louky Bersianik et Madeleine Gagnon, et, en France, Monique Wittig, Hélène Cixous, Françoise d’Eaubonne et Christiane Rochefort. Dans un élan collectif, ces dernières créent un nouveau territoire littéraire, interrogent l’identité "femme" et élaborent depuis leur point de vue spécifique le concept de genre. Elles discutent enfin la place qu’occupent l’insolence et la violence en littérature. L'ouvrage vient répondre avec force à l'urgence des questions féministes, en apportant sa pierre à l’histoire littéraire des femmes et à l’histoire du féminisme comme des luttes homosexuelles. Rappeler la réédition revue et augmentée du volume Écrire à l’encre violette. Littératures lesbiennes en France de 1900 à nos jours, signé par Aurore Turbiau avec Alex Lachkar, Camille Islert, Manon Berthier et Alexandre Antolin. On peut aussi retrouver Aurore Turbiau au sommaire de la récente livraison de notre revue Fabula-LhT : "Penser queer en français : littérature, politique, épistémologie".