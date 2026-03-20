Aurore Turbiau, Engagées : littératures féministes en France et au Québec (1969-1985)

Ce qui caractérise la littérature féministe, ce n’est ni un style ni un thème, c’est un engagement, certes situé, mais de portée globale. Aurore Turbiau le démontre ici à travers l’examen des pensées et des pratiques politiques de la littérature que mettent en œuvre les écrivaines féministes en France et au Québec, entre 1969 et 1985.

Pour ce faire, elle s’appuie sur un vaste corpus d’autrices parmi lesquelles l’étude privilégie, au Québec, Nicole Brossard, France Théoret, Louky Bersianik et Madeleine Gagnon, et, en France, Monique Wittig, Hélène Cixous, Françoise d’Eaubonne et Christiane Rochefort. Dans un élan collectif, ces dernières créent un nouveau territoire littéraire, interrogent l’identité « femme » et élaborent depuis leur point de vue spécifique le concept de genre. Elles discutent enfin la place qu’occupent l’insolence et la violence en littérature.

L’urgence des questions féministes – parmi les autres batailles sociales avec lesquelles elles sont en lien – est aujourd’hui renouvelée et cet ouvrage panoramique et comparatiste, en apportant sa pierre à l’histoire littéraire des femmes et à l’histoire du féminisme comme des luttes homosexuelles, y répond avec force.

Lire sur Fabula la conclusion de l'ouvrage…

Aurore Turbiau est docteure en littérature comparée, première assistante à l’université de Lausanne et membre associée de l’université Marie-et-Louis-Pasteur. Elle a notamment coécrit Écrire à l’encre violette : littératures lesbiennes en France de 1900 à nos jours (Le Cavalier bleu, 2022).

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Exergue :

« Quand le feu aura pris partout, le désert refleurira et la nuit fera place au jour. C’est notre rôle d’écrivain, s’il en reste un, de foutre partout le feu à coups de plume. […] Les coups, les opérations à vif, l’avortement, ­l’accouchement, [mon corps] a tout vécu en défiant l’ennemi et se redressait en chantant : ma ­monture, mon plus fidèle ami – le seul, ai-je dit et je le répète, avec l’écriture. Ces deux-là ne m’ont jamais fait défaut, pas plus que l’amour le plus exigeant et le plus comblant, celui de l’insurrection armée, ­massive, générale, milliard de loups arrosés de pétrole et qui flambent. » — Françoise d’Eaubonne, « De l’écriture, du corps et de la révolution », Les Cahiers du GRIF, n° 20, 1978, p. 9.

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Table des matières

Introduction : le genre de l’engagement

L’engagement littéraire, situation

Choix du corpus

Parcours

I. RASSEMBLER

Venir à l’écriture

« Ce que tu entends est sans paroles » : venir du silence

Surgir et naître

Inventio : faire fonds commun

Pratiques collectives : créer un territoire qui nous soit propre

Pratiques documentaires : l’analyse et la connaissance acquises

Pratiques testimoniales : l’expérience vécue

Dispositio : articuler la cause des femmes

La fable des matières : poétiques de la liste

Retailles : faire apparaître

II. SITUER

Elocutio : situations d/énonciations

Littératures et savoirs situés

Contextes et coordonnées de l’énonciation

Je et nous : projets et fictions critiques

Actio : ambivalences du dévoilement

Littératures adressées : scènes de la reconnaissance

Littératures agressives

Littératures du soin

Memoria : af/franchir l’histoire

Entrer en dissidence avec l’histoire

Mémoriographies

Retours à l’histoire

III. FAIRE SAUTER

Écrivain/es illisibles ?

Du côté de l’histoire : modernités

Du côté de la critique : la « polémique du lisible »

Précieuses furieuses : in/filtrer l’ordre linguistique

La grande équivoque : le genre

La langue resignifiée

La langue démontée

Faire violence, dés/armer l’engagement

La place de la violence

Satires ménippées

Conclusion : 1969-1985, un moment féministe de l’engagement

Esthétiques des littératures féministes

Une immense interrogation féminine.