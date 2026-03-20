Aurore Turbiau, Engagées : littératures féministes en France et au Québec (1969-1985)
Ce qui caractérise la littérature féministe, ce n’est ni un style ni un thème, c’est un engagement, certes situé, mais de portée globale. Aurore Turbiau le démontre ici à travers l’examen des pensées et des pratiques politiques de la littérature que mettent en œuvre les écrivaines féministes en France et au Québec, entre 1969 et 1985.
Pour ce faire, elle s’appuie sur un vaste corpus d’autrices parmi lesquelles l’étude privilégie, au Québec, Nicole Brossard, France Théoret, Louky Bersianik et Madeleine Gagnon, et, en France, Monique Wittig, Hélène Cixous, Françoise d’Eaubonne et Christiane Rochefort. Dans un élan collectif, ces dernières créent un nouveau territoire littéraire, interrogent l’identité « femme » et élaborent depuis leur point de vue spécifique le concept de genre. Elles discutent enfin la place qu’occupent l’insolence et la violence en littérature.
L’urgence des questions féministes – parmi les autres batailles sociales avec lesquelles elles sont en lien – est aujourd’hui renouvelée et cet ouvrage panoramique et comparatiste, en apportant sa pierre à l’histoire littéraire des femmes et à l’histoire du féminisme comme des luttes homosexuelles, y répond avec force.
Lire sur Fabula la conclusion de l'ouvrage…
Aurore Turbiau est docteure en littérature comparée, première assistante à l’université de Lausanne et membre associée de l’université Marie-et-Louis-Pasteur. Elle a notamment coécrit Écrire à l’encre violette : littératures lesbiennes en France de 1900 à nos jours (Le Cavalier bleu, 2022).
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Exergue :
« Quand le feu aura pris partout, le désert refleurira et la nuit fera place au jour. C’est notre rôle d’écrivain, s’il en reste un, de foutre partout le feu à coups de plume. […] Les coups, les opérations à vif, l’avortement, l’accouchement, [mon corps] a tout vécu en défiant l’ennemi et se redressait en chantant : ma monture, mon plus fidèle ami – le seul, ai-je dit et je le répète, avec l’écriture. Ces deux-là ne m’ont jamais fait défaut, pas plus que l’amour le plus exigeant et le plus comblant, celui de l’insurrection armée, massive, générale, milliard de loups arrosés de pétrole et qui flambent. » — Françoise d’Eaubonne, « De l’écriture, du corps et de la révolution », Les Cahiers du GRIF, n° 20, 1978, p. 9.
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Table des matières
Introduction : le genre de l’engagement
L’engagement littéraire, situation
Choix du corpus
Parcours
I. RASSEMBLER
Venir à l’écriture
« Ce que tu entends est sans paroles » : venir du silence
Surgir et naître
Inventio : faire fonds commun
Pratiques collectives : créer un territoire qui nous soit propre
Pratiques documentaires : l’analyse et la connaissance acquises
Pratiques testimoniales : l’expérience vécue
Dispositio : articuler la cause des femmes
La fable des matières : poétiques de la liste
Retailles : faire apparaître
II. SITUER
Elocutio : situations d/énonciations
Littératures et savoirs situés
Contextes et coordonnées de l’énonciation
Je et nous : projets et fictions critiques
Actio : ambivalences du dévoilement
Littératures adressées : scènes de la reconnaissance
Littératures agressives
Littératures du soin
Memoria : af/franchir l’histoire
Entrer en dissidence avec l’histoire
Mémoriographies
Retours à l’histoire
III. FAIRE SAUTER
Écrivain/es illisibles ?
Du côté de l’histoire : modernités
Du côté de la critique : la « polémique du lisible »
Précieuses furieuses : in/filtrer l’ordre linguistique
La grande équivoque : le genre
La langue resignifiée
La langue démontée
Faire violence, dés/armer l’engagement
La place de la violence
Satires ménippées
Conclusion : 1969-1985, un moment féministe de l’engagement
Esthétiques des littératures féministes
Une immense interrogation féminine.