Curzio Malaparte, Exils. Œuvres choisies

Trad. de l'italien par Juliette Bertrand, Gabrielle Cabrini, Emmanuel Mattiato, René Novella et Georges Piroué.

Édition d'Emmanuel Mattiato

Ce volume contient : Essais Technique du coup d'État Conférence à l'école de la Paix Récits et nouvelles Sodome et Gomorrhe La Tête en fuiteRomans Kaputt La PeauÉcrit intime Journal d'un étranger à Paris« La Peau : un archi-roman »Préface «Malaparte, ou l'art cruel d'ausculter la modernité»Vie & Œuvre illustréDossier « Raconter la guerre avant Kaputt » (reportages inédits)

L’œuvre de Curzio Malaparte (1898-1957), voix majeure de la littérature italienne du XXᵉ siècle, a souffert du caractère politique sulfureux et non conformiste de l’écrivain, dont le parcours sinueux et traversé de contradictions a éclipsé pendant de nombreuses années la force et la lucidité de ses livres.

Kaputt (1944) aussi bien que La Peau (1949), ses deux romans emblématiques et récits de première main de la Seconde Guerre mondiale sur le front de l’Est et lors de la libération de Naples, témoignent pourtant de la place centrale donnée, dans son œuvre, à l’homme et à ses déchirements moraux, plutôt qu’au politique.

En retenant des genres variés (romans, essai, nouvelles, reportages, journal), ce volume souhaite rendre compte de la richesse de ses écrits et de la complexité de son parcours, tout en restituant le contexte historique, culturel et social dans lequel ces textes ont été publiés. Grâce aux archives de l’écrivain, dont une large sélection est reproduite dans la chronologie illustrée, le lecteur disposera des clefs nécessaires pour comprendre l’homme-Malaparte derrière les masques dont il s’est paré toute sa vie.

« Un drôle de jeu, pour moi, la vie. »