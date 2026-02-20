Alice Mendelson, L'érotisme de vivre

Présentation et sélection par Catherine Ringer.

Ne jamais bâcler de vivre.

Sensuelle et résolument joyeuse, la poésie d’Alice Mendelson est un manifeste éclatant de la poésie comme acte de vie, d’amour et d'audace. De ses textes irradie un chant passionné qui célèbre l’érotisme, le goût des hommes, des couleurs, des instants et des mots. Une poésie fougueuse, espiègle, du désir et de la volupté.

—

Alice Mendelson (1925-2025) est conteuse et poétesse. Née de parents juifs, elle échappe à la déportation et s'engage dans la Résistance avant de devenir enseignante. L'Érotisme de vivre est son unique recueil de poésie.

Catherine Ringer est autrice-compositrice-interprète. Elle est notamment le membre fondateur du groupe Les Rita Mitsouko. Depuis 2021, elle monte sur scène pour déclamer les poèmes d'Alice Mendelson, accompagnée au piano.