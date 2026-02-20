Georges Ionesco, Juliette Pary, Souvenirs sur Panaït Istrati (1952)

Postface d’Eric Dussert

Le livre retrace les souvenirs de Georges Ionesco, bottier roumain qui accueillit Panaït Istrati à Paris dès 1913 et qui fut son proche compagnon pendant une vingtaine d’années. Son récit, recueilli par Juliette Pary, nous raconte ce qu’a traversé Panaït Istrati, arrivé dans la capitale sans un sou comme tant d’autres immigrants avant lui, avant de devenir l’écrivain que l’on sait. La vie de l’auteur roumain se dévoile alors comme une épopée, à la fois tragique, émouvante et magnifique.

Souvenirs sur Panaït Istrati est paru initialement dans le numéro 81 d’Europe en septembre 1952. Il était indiqué en ouverture de la revue : « Le texte que vous allez lire, et qui est dû à Juliette Pary, morte voici deux ans, se présente comme la simple sténographie d’une suite d’entretiens qu’elle a eus en 1935 avec Georges Ionesco, le bottier roumain de Paris qui a permis, de toutes manières, à Panaït Istrati de vivre. » Ces entretiens nous racontent comment Panaït Istrati devient écrivain, ils nous parlent aussi du quotidien des artisans et artistes immigrés, arrivés dans la capitale sans le sous.