Si la notion de "francophonie" est bien connue en France, celle de "sinophonie", apparue au début du XXIe siècle, l’est beaucoup moins. Ce concept ne se limite pas à l’étude des variations et créolisations de la langue chinoise au sein de ses multiples diasporas : il invite à envisager les communautés sinophones autrement qu’à travers le seul prisme de la Chine continentale. Nourries par les théories critiques de la race et les études postcoloniales, les études sinophones proposent ainsi de lire/comprendre la Chine de l’Empire Qing et la République Populaire de Chine comme des empires coloniaux, aux logiques comparables à celles des empires occidentaux. Elles proposent de déconstruire les imaginaires politiques véhiculés, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Chine, à travers le « mandarin » qui est lui-même, rappelons-le, une construction lin- guistique du XXe siècle. La revue Critique consacre son dernier sommaire aux Sinophonies, en s'attachant notamment à l’exemple de Taïwan.

(Illustr. : Festival des Lanternes en février 2012, à Zhuozhou, Provinnce de Hebei, Getty Images)