Critique, n° 945 : "Sinophonies"

Si nous sommes familiers de la notion de « francophonie », celle de « sinophonie », apparue au début du XXIe siècle, est bien moins connue. Loin de se borner à étudier les variations et créolisations de la langue chinoise au sein de diasporas multiples, ce domaine d’étude envisage les communautés sinophones autrement qu’à travers le seul récit de la Chine continentale, qui se trouve méticuleusement déconstruit. L’histoire complexe de l’île de Taïwan joue ici un rôle clef. Réduire cette île à une identité strictement « chinoise », c’est occulter la complexité de son histoire et de sa société, c’est ignorer la réalité multilingue de ce pays.

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Sommaire en ligne via Cairn…



Shu-mei Shih : « Le concept de “sinophonie” »

Pierre-Mong Lim : « Les études sinophones, recherche d’un dehors (de la Chine) »

Coraline Jortay : « Décoloniser les études taïwanaises ? »

Camille Wu : « Des féminismes incommensurables : Taïwan, Chine, Hongkong »

Entretien avec Shu-mei Shih : « La Chine a été, et est, un empire ! »

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Pierre-Henri Castel : « Spinozifier la psylacanyse ? »

Francis Wolff : « La puissance du temps »

Benoît Basse : « La justice doit-elle savoir pardonner ? »

Philippe Berthier : « Concordia discors : Breton et Gracq »

Julien Boutonnier : « Journal d’un effort : Vinclair et le prosimètre »