Thomas Mann, Les Buddenbrook. Déclin d'une famille (Nouvelle traduction)

Traduction nouvelle intégrale de Jean Spenlehauer

Présentation de Maurice Godé

Notices biographique et bibliographique, Notes et Commentaires de Jean-Marie Valentin

Proposer aujourd’hui une nouvelle traduction des Buddenbrook, c’est rendre justice à un texte qu’ont souvent éclipsé les grands récits qui, de La Montagne magique à La Tétralogie de Joseph se fondent sur les débats d’idées. Thomas Mann se coule ici avec une virtuose élégance dans le moule du roman de générations.

Le terme de « déclin » (Verfall) que porte le sous-titre, s’applique à une perte, d’énergie vitale d’une part, et de pouvoir social d’autre part. La famille, dont le destin est retracé ici, s’éteint avec la disparition brutale de son dernier chef, Thomas, que suit la mort du petit Hanno, adolescent au corps douloureusement tourmenté.

On sera ému par le tableau final qui réunit pour une ultime conversation quatre femmes qui ont passé l’âge de procréer. On admirera tout particulièrement parmi elles la figure de Tony, courageuse jusqu’à l’aveuglement, charnellement attachée au sort des siens dont elle est la seule à connaître l’histoire dans ses moindres détails.

Ce roman est-il politique ? En réalité, son arrière-plan est de nature historique. Il donne à voir, à partir d’un espace (Lübeck, la Hanse) et d’un milieu (marchands, armateurs) précis, le passage de l’Allemagne des villes et des micro-États à l’Empire régi par la Prusse.

La littérature dans ce roman se passe de prises de position idéologiques. Elle se suffit à elle-même. Thomas Mann, à la différence de son frère Heinrich, n’est pas un « Zola allemand ».

Table des matières

Présentation (M. Godé)

Notices biographique et bibliographique (J.-M. Valentin)

Avertissement (J.-M. Valentin)

Les Buddenbrook. Déclin d’une famille (Traduction de J. Spenlehauer)

Notes et Commentaires (J.-M. Valentin)

Jean Spenlehauer, a été chargé à l’Opéra de Lyon de la composition et de la rédaction des livresprogrammes relatifs en priorité au répertoire de langue allemande.

Maurice Godé, Professeur de littérature allemande du XXe siècle, est l’auteur d’une présentation globale de l’oeuvre et des idées de Thomas Mann

Jean-Marie Valentin est titulaire de la Chaire d’Histoire culturelle du monde germanique à l’Institut Universitaire de France. Il dirige la collection Bibliothèque Allemande aux Belles Lettres.

