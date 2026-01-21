Thomas Mann, La Mort à Venise (Nouvelle traduction)

Traduit de l’allemand par Corinna Gepner

Le récit de la passion folle et fatale qui saisit un écrivain d’âge mûr à l’apparition d’un gracieux adolescent d’une extraordinaire beauté.

Gustav von Aschenbach est un écrivain réputé, reconnu de ses pairs, que l’on pourrait dire accompli. Pourtant, l’ennui et la mélancolie s’emparent de lui à Munich. Il décide alors de partir pour la fascinante Venise, ville qui exerce sur lui un mystérieux mélange d’admiration et de dégoût. Dans son hôtel, il rencontre un adolescent, Tadzio, d’une beauté apollonienne, qui hante dès lors ses jours et ses nuits, tant sa magnificence détonne avec l’horreur d’une dangereuse épidémie qui se répand peu à peu dans les ruelles de la vieille ville.

Prix Nobel de littérature, Thomas Mann est une figure incontournable de la littérature allemande. S’emparant des mystères du désir et de l’obsession, l’auteur transcrit sublimement la décadence de l’âme.

