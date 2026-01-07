Thomas Mann, La Mort à Venise (éd. Frédéric Teinturier)

Édition de Frédéric Teinturier

Traduit de l'allemand par Olivier Mannoni

Écrivain vieillissant couvert d’honneurs, Gustav von Aschenbach a consacré sa vie à son art. Lassé de son travail austère, il se rend à Venise où il s’éprend désespérément de Tadzio, un adolescent polonais d’une grande beauté. Mais tandis qu’Aschenbach s’abîme peu à peu dans l’obsession, croyant voir en Tadzio l’incarnation du Beau auquel il a toujours aspiré, le choléra se répand en ville…

Chef-d’œuvre de Thomas Mann, La Mort à Venise (1912) est autant l’histoire d’une fascination destructrice qu’une réflexion sur la création artistique et les forces qui l’animent.

