Logiques du corps
Dans Les logiques du corps. Une autre manière de penser le temps (Seuil), Georges Vigarello parachève quarante ans de travail sur les différentes façons par lesquelles les sociétés occidentales ont pensé le corps humain dans son unité. Il met en lumière la succession des différents modèles (le modèle fibreux, humoral, énergétique, informationnel) par lesquels le corps a été appréhendé depuis l’Antiquité jusqu’au temps présent, en mobilisant aussi bien les savoirs scientifiques que les conceptions philosophiques et religieuses du corps, ou encore les œuvres de fiction et l’histoire de l’art. Le livre ne se contente pas de retracer l’histoire des imaginaires du corps en Occident. Il s’intéresse aussi au rapport au corps vécu, en portant une attention subtile à ses usages, aux manières d’être et d’agir qui ne cessent d’évoluer au cours de l’histoire. Notre propre conception contemporaine du corps en sort singulièrement dépaysée.