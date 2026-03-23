Femmes sur fond azur
Publié le par Marc Escola
Dans Femmes sur fond azur (Seuil, coll. “Fiction & Cie”), Chantal Thomas a réuni six portraits pour nous inviter à une sensuelle réflexion sur le corps féminin, sur l’effort magnifique de "ne pas se laisser voler sa vie" comme disait Rimbaud. Six vies, et autant d'expériences de la liberté ouvertement ou secrètement revendiquée contre les impératifs de l’époque : Sophie Cruvelli vicomtesse Vigier, la reine Victoria, Marie Bashkirtseff, Katherine Mansfield, Colette, Jackie... Une cantatrice, une reine, une artiste, deux écrivaines, une jeune veuve et ses deux enfants dont l’autrice. Autant de femmes dont la découverte de la Méditerranée a modifié le destin.