Eva Liévain, Philosophie et santé mentale. De Platon à Binswanger.

Avec la collaboration de S. Alexandre, B. Dallaporta, P. Fontaine, C. Gros, F. Hocini, A. Michalewski, G. Pigeard de Gurbert, F. Porcher, D. Simonin et C. Vollaire.

La notion de « santé mentale » a émergé dans les années 1950 dans les courants de l’antipsychiatrie en vue de sortir les malades mentaux du cadre asilaire. Reste que l’usage de la notion s’est considérablement étendu à partir des années 1980, allant jusqu’à servir de mot d’ordre à de nombreux programmes politiques de santé publique, à l’échelle européenne, et même mondiale.Un tel usage nécessite qu’on interroge la teneur proprement conceptuelle de la « santé mentale » pour en mesurer toute la portée. Les travaux de Canguilhem, de Foucault et des psychiatres phénoménologues ont posé les fondements de la notion dans le cadre de problématiques spécifiquement cliniques, pathologiques et psychiques.De Platon à Kant, en passant par Épictète ou Cicéron, la philosophie classique fournit également des outils susceptibles de nourrir la réflexion contemporaine. Elle permet surtout de comprendre les raisons pour lesquelles la « santé mentale » n’avait pas chez ces penseurs la forme que nous lui connaissons. Elle n’en éclaire que plus encore cette notion essentielle pour nos sociétés en perte de sens.Cet ouvrage propose la première synthèse philosophique sur la question de la santé mentale, dans un contraste assumé entre sagesse antique et critique moderne.

SOMMAIRE

Préface

Cynthia Fleury

Introduction

Éva Liévain

I. LA PHILOSOPHIE : UNE MÉDECINE DE L’ÂME

1. La psychopathologie platonicienne et le rôle de la danse

Éva Liévain

2. Ce que les psychothérapies doivent au stoïcisme

Sandrine Alexandre

3. Plotin et la disposition de l’âme : un rempart contre l’accident

Alexandra Michalewski

II. LA SANTÉ MENTALE COMME NORME

4. Kant et la question : « Qu’est-ce qu’être désorienté dans la pensée ? »

Guillaume Pigeard de Gurbert

5. La psychopathologie des croyances dans Aurore de Nietzsche

David Simonin

6. L’envers du normal et du pathologique : De Georges Canguilhem à Michel Foucault, et retour

Frédéric Porcher

7. Foucault : la folie comme mesure des dispositifs de pouvoir

Christiane Vollaire

III. PHÉNOMÉNOLOGIE PSYCHIATRIQUE

8. Phénoménologie de l’existence malheureuse : les altérations de l’espace et du temps en psychopathologie avec Husserl et Merleau-Ponty

Philippe Fontaine

9. Contact vital et accordage à l’ambiance : vers une conversion poétique, à partir d’une lecture de Minkowski

Faroudja Hocini et Bruno Dallaporta

10. La résonance, l’amour et le Nous chez Ludwig Binswanger et Harmut Rosa

Caroline Gros

Un extrait de l'ouvrage est accessible sur le site de l'éditeur.