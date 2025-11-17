Récits fluides: l'eau comme symbole et ressource dans la littérature française et francophone (Frankoromanistikkongress 2026, Kassel)

Récits fluides: l'eau comme symbole et ressource dans la littérature française et francophone

L'eau est une ressource indispensable à la vie sur notre planète, mais elle est également particulièrement menacée par le changement climatique, le gaspillage et la pollution. L'état déplorable des océans, la pénurie d'eau qui touche de nombreuses régions et qui alterne périodiquement avec des inondations tout aussi néfastes, sont peut-être les indicateurs les plus évidents de l'état de la Terre. Cependant, il serait erroné de ne discuter de l'eau que sous l'angle de la crise ou de la pénurie. L'eau a toujours fasciné l'humanité en tant que source de vie, symbole spirituel, phénomène esthétique pouvant prendre les formes les plus diverses, comme la neige, la glace, la vapeur, les gouttes ou le courant. Il n'est donc pas étonnant que l'eau ait occupé la littérature de tous les temps et qu'elle constitue une source inépuisable de symboles, de métaphores, de motifs et de réflexions, tout comme elle est indispensable à toute vie sur le plan matériel. L'eau a fasciné les auteurs d'aventures et les écrivains voyageurs par son exotisme et sa dangerosité, tout en constituant une force motrice pour l'industrialisation et pour un confort domestique insoupçonné. À l'heure actuelle, l'eau apparaît tantôt comme un espace de vie menacé et insondable, tantôt comme un bien empoisonné, s'infiltrant et disparaissant. En tant que telle, la réflexion sur l'eau s'associe de manière dialectique à celle sur le désert. L'eau façonne les différents écosystèmes des littératures francophones, elle forme des archipels et des atolls, des lacs et des cours d'eau imposants, elle fournit des voies de communication pour le commerce et la colonisation. L'exemple de l'eau montre ainsi la caducité de la dichotomie dépassée entre nature et culture. Les multiples représentations, esthétisations et discursivisassions de la ressource eau dans la littérature française et francophone (y compris le cinéma, la bande dessinée, etc.) font l'objet de cette section. À travers des exposés méthodologiques innovants et à des réflexions théoriques s'inscrivant dans la lignée des humanités bleues, nous souhaitons acquérir de nouvelles perspectives sur les représentations de l'eau dans les littératures francophones du Moyen Âge à nos jours.

Afin d'explorer les multiples facettes de la ressource en eau et les relations entre cette ressource et la littérature, le panel s'adresse aux chercheurs dans les domaines de la littérature française/francophone, de l'écocritique, de l'écopoétique, des sciences culturelles et des sciences humaines environnementales, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à l'intersection entre les littératures française et francophone, les ressources et l'écologie.

Les questions et thèmes suivants sont proposés à titre d'inspiration pour d'éventuelles approches, mais peuvent bien sûr être complétés par d'autres suggestions :

1. Comment la littérature influence-t-elle l'attitude de la société à l'égard de l'eau en tant que ressource naturelle ?

2. Quelle est la signification écologique de l'eau (écocritique, écopoétique, géocritique, écologie décoloniale, etc.) dans les interprétations d'œuvres canoniques ou moins connues ?

3. Quelles sont les fonctions du motif de l'eau dans l'histoire des littératures française et francophone ? Comment est-il esthétisé dans ces littératures ?

4. Existe-t-il des différences ou des similitudes spécifiques dans la manière dont l'eau est abordée dans les littératures de l'océan Indien, de l'océan Pacifique, de l'océan Atlantique, de la région méditerranéenne et d'autres mers ?

5. L'eau dans différents médias et genres (films, bandes dessinées, romans-photos, littérature pour enfants et adolescents, science-fiction, littérature de voyage, littérature des migrants, etc.).

—

Nous attendons des propositions de contribution en français ou en allemand, les résumés n’excédant pas 500 mots (bibliographie exclue). La soumission des résumés se fait à l’aide du formulaire ci-joint (https://francoromanistes.de/wp-content/uploads/Template_CfP.docx ).

Veuillez envoyer votre proposition jusqu‘au 31 janvier 2026 (date limite) aux adresses suivantes : steffen.schneider@uni-graz.at, pankhuri.bhatt@uni-graz.at

Les notifications d’acceptation seront envoyées avant le 28 février 2026.



—

Bibliographie

