Fully-Funded Two-Year M.A. in French at Boston College - AY 2026-2028

Le département de Langues et Littératures Romanes de Boston College propose un M.A. en French Studies entièrement financé sur deux ans, dont les points forts incluent :

- Exonération complète des frais de scolarité et bourse d’enseignement de $24.700,00 (ajustée tous les ans)

- Cours de littérature française et francophone et de théorie littéraire couvrant plusieurs périodes, avec la possibilité de suivre des cours via le Consortium de la région de Boston

- Expérience dans l'enseignement et formation pédagogique

- Préparation au PhD, grâce à un projet de recherche indépendant et à l'accompagnement pour les candidatures

- L'environnement académique et culturel dynamique de Boston College et de Boston

- Dispense de frais de candidature pour les anciens participant·es au programme TAPIF et prix TAPIF pour ceux qui seront admis·es

Vous trouverez plus d’informations ici. N’hésitez pas à contacter Tina Montenegro (celestaa@bc.edu) pour toute question supplémentaire.