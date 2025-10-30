Nicolas Heimendinger, L'Etat contre la norme : institutions publiques et art d'avant-garde (France, Etats-Unis, Allemagne)

Au tournant des années 1960, le champ artistique connaît un profond bouleversement : l’art d’avant-garde, né au XIXe siècle d’une rupture avec toute forme d’art officiel, commence à bénéficier d’une reconnaissance et d’un soutien inédits de la part des institutions publiques.

Une telle alliance n’avait pourtant rien d’évident : les avant-gardes s’opposent aux traditions muséales, leurs expérimentations parfois hermétiques s’accordent mal avec les projets de démocratisation culturelle et le caractère souvent transgressif de leurs œuvres ne les prédispose guère à une consécration officielle. Le soutien public à un art anti-conventionnel nourrit ainsi des tensions, toujours très actuelles, entre la liberté artistique et l’horizon d’attente du public. Comment expliquer alors ce renversement ?

Du Centre Pompidou à la documenta de Cassel en passant par les espaces alternatifs new-yorkais, ce livre retrace l’histoire agitée des relations entre États, musées et avant-gardes entre 1945 et 1980, dans trois pays au cœur du système artistique international : la France, les États-Unis et l’Allemagne. Un éclairage unique sur l’émergence du champ de l’art contemporain.

Sommaire :

Introduction

Partie I. Quel tournant vers l'avant-garde?

Chap. 1. Qu'est-ce que l'avant-garde?

Chap. 2. Les orientations nouvelles des institutions publiques de l'art contemporain : un panorama, 1945-1980

Partie II. L'essor du soutien public à l'art d'avant-garde (1959-1968)

Chap. 3. L'Etat français et l'art contemporain, histoire d'un retournement

Chap. 4. La naissance des politiques artistiques aux Etats-Unis

Chap. 5. Le paradoxe ouest-allemand : des lieux d'exposition pionniers, une politique artistique introuvable

Chap. 6. Les causes d'un tournant historique

Partie III. L'avant-garde comme stratégie d'action publique dans les "années 68" (1968-1977)

Chap. 7. 1968 dans le champ de l'art

Chap. 8. L'alternative et l'establishment : les politiques des arts visuels aux Etats-Unis dans les années 1970

Chap. 9. La formation d'un champ des institutions d'avant-garde en RFA

Chap. 10. Autour de Beaubourg : un avant-gardisme d'Etat

Conclusion