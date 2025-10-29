Alain J. Lemaître

L’Ombre du martyr. Des Juifs dans le royaume de France au XVIIIe siècle

Paris, Classiques Garnier, coll. « Constitution de la modernité », n° 61, 2025.

La relecture d’un procès criminel au XVIIIe siècle propose une nouvelle approche des minorités religieuses sous la monarchie et analyse les débats contradictoires sur la judéophobie, la tolérance et l’émancipation, où les Juifs ont pris toute leur place dans le processus de leur émancipation.

